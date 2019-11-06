Aksa Akrilik'ten 9 ayda 221 milyon lira net kar

06 Kasım 2019

Aksa Akrilik bu yılın ocak-eylül döneminde 221 milyon liralık net kar elde etti. Aksa Akrilik, ocak-eylül dönemine ilişkin konsolide faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, bu yılın 9 aylık döneminde 221 milyon lira net kar elde etti. Aksa Akrilik'in net karı, geçen yılın ocak-eylül döneminde 34 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. Bu da şirketin net karının geçen bir yıllık süreçte 6,5 katına çıktığını ortaya koydu.

Bu yıl 2,7 milyar lira ciroya ulaşan Aksa Akrilik, yüzde 16'lık faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjıyla karlılığını destekledi.

Aksa Akrilik'in 2018'in ocak-eylül döneminde yüzde 45 düzeyinde bulunan ihracat oranı ise bu yılın aynı sürecinde yüzde 48'e çıktı.