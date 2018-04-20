Aksa Enerji hisselerinin Kazancı Holding'e devri tamamlandı

20 Nisan 2018

Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki yüzde 16,62 oranındaki paylarının sahipliğinin Kazancı Holding'e devri tamamlandı.

Aksa Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Aksa Enerji'nin ana hissedarı Kazancı Holding mülkiyetinde bulunan şirket paylarının teminat olarak gösterilerek kullandığı sendikasyon kredisi ve bu çerçevede Goldman Sachs International (GSI) ile yapılan işlemlerin daha önce kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki yüzde 16,62 oranındaki paylarının sahipliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun iznini müteakiben Kazancı Holding'e geçtiği belirtilen açıklamada, hisse başı 2,9437229 dolar ve toplamda 300 milyon dolar tutar karşılığında 101 milyon 911 bin 765 adet hissenin Kazancı Holding tarafından GSI'dan geri satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, "6 Nisan 2012 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve ilgili diğer özel durum açıklamalarında kamuya duyurulduğu üzere, Kazancı Holding tarafından GSI'ya yapılması gereken 300 milyon dolar tutarındaki ödeme, ilgili tarihte sağlanan nakit teminat karşılığında, GSI tarafından tahsil edilmiş ve GSI tarafından 101 milyon 911 bin 765 adet hisse Kazancı Holding'e devredilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede geri alımla ilgili anlaşma hükümleri uyarınca tarafların belirtilen yükümlülüklerine ek herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Kazancı Holding'in geri aldığı şirketimizin yüzde 16,62 oranındaki hissesi, Kazancı Holding'in almış olduğu ve duyurusu 3 Ağustos 2016'da yapılmış olan yeni krediye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası'na Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA