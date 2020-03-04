Aksa Enerji net kârını üç kat artırdı

04 Mart 2020

İki kıta ve beş ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle global bir şirkete dönüşen Aksa Enerji, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. 2019 yıl sonu itibarıyla 455 milyon lira konsolide net kâr elde eden Şirket, net kârını bir önceki yıla göre üç kat artırarak tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdı.



FAVÖK’ünün yüzde 73’ünü döviz bazlı yurt dışı anlaşmalarından sağlayan Şirketin Afrika’da faaliyet gösteren santralleri 2019 yılında da kârlılık rakamları üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etti.



Aksa Enerji, yurt dışı operasyonlarının da etkisiyle Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamını bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 1,5 milyar liraya yükseltirken, FAVÖK marjını ise yüzde 22 seviyesinden yüzde 26’ya çıkardı. Şirket ayrıca yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan KKTC ve Afrika santralleri sayesinde 2019 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 5,6 milyar liraya yükseltti. Şirket böylece 2019 yılında ciro ve FAVÖK rakamlarını da rekor seviyeye taşımayı başardı.



Aksa Enerji’nin 2019 yılını başarılı finansal sonuçlarla kapattığını vurgulayarak başta Afrika olmak üzere Şirketin yurt dışındaki santrallerinin, kârlılık ve FAVÖK rakamları üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeen Aksa Enerji CEO’su Cemil Kazancı, “2019 yılında etkin portföy yönetimi ve yurt dışı operasyonlarının etkisiyle tüm finansal göstergelerde başarılı sonuçlara imza atarak, beklentilerin üstünde performans sergiledik. Net kârımızı bir önceki yıla göre 3 kat artırarak Şirketimizin tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdık. Aynı şekilde ciro ve FAVÖK rakamlarımızda da rekor seviyeye ulaştık.” değerlendirmesinde bulundu.



Globalleşme stratejisi doğrultusunda 2015 yılından bu yana ülkelerin acil enerji ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını şekillendirdiklerini belirten Cemil Kazancı, “2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcu olan Şirketimiz, 2017 yılı sonundaki santral satışlarıyla borcunu 124 milyon Amerikan Doları azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla net finansal borcunu 2019 yıl sonu itibarıyla 529 milyon Amerikan Doları’na düşürmeyi başardı. Böylece Aksa Enerji, küreselleşme stratejisi doğrultusunda, 2015 yılından bu yana, yurt dışında 3 santral yatırımı yapmasına rağmen toplam 331 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirerek bilançosunu sürdürülebilir karlılık rotasına çevirmiş ve bu başarı hikayesiyle enerji sektörüne örnek olmuştur.” şeklinde konuştu.



Enerji sektörünü de değerlendiren Kazancı, ülkemizin son yıllarda uyguladığı stratejilerle enerji üretim pastasını çeşitlendirdiğine dikkat çekti. Cemil Kazancı, enerji üretiminde değişen dinamiklerin hem enerjide arz güvenliği hem de fiyat istikrarı açısından bir önceki döneme göre dengelendiğini kaydetti.





2019 yılında toplam 16.511 GWsa satış gerçekleştiren Aksa Enerji, cirosunu 2018 yılına göre %20 artırırken 2020 yılında da operasyonel ve finansal açıdan başarılı büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.