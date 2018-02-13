Aksigorta'da yüzde 45-50 net kâr beklentisi
Aksigorta tarafından yapılan açıklamada bu yıl prim üretiminde %25-30, net kârda ise %45-50 büyüme beklendiği bildirildi.
Aksigorta bu yıl prim üretiminde yüzde 25 ile 30 arasında, net kârda ise yüzde 45
ile 50 arasında büyüme beklediğini açıkladı.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada Ocak ayı prim üretiminin ise yüzde 47 artışla 401.6 milyon TL prim üretimi yaptığı belirtti.
Aksigorta geçen yılın tamamında yüzde 39 artışla 2.63 milyar lira prim üretirken, yüzde 122 artışla dönem net kârı açıklamıştı.
Kaynak: Reuters