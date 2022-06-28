Aksigorta'dan sermaye artırım kararı

Aksigorta, esas sermaye sistemi içerisinde şirketin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 750.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilerek geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verdi.

Aksigorta'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun 24.06.2022 tarihli toplantısında alınan kararlar gereği sermaye artırımına ve kayıtlı sermayeye ilişkin esas sözleşme değişikliği için söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna 27.06.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur" bilgisi verildi.