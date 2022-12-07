Aktif Bank ile Otomerkezi.net güçlerini birleştirdi

Aktif Bank ile ikinci el otomobil piyasasının öncü kuruluşlarından Otomerkezi.net iş birliğine gitti. Yapılan anlaşma ile Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, anlaşmalı Otomerkezi.net bayilerinde tüketicilere yüzde 1,79’dan başlayan faiz oranıyla anında kredi imkanı sunacak. Artık müşteriler, Otomerkezi.net bayilerinde beğendikleri ikinci el otomobile sadece birkaç dakika içinde tamamlanan dijital başvuru süreci ile kredi alabilecek ve kolayca sahip olabilecek. Ayrıca N Kolay’dan kredi kullananlara Shell’den 500 TL değerinde hediye kartı da armağan edilecek.

Pınar Yılmaz: "Deneyimimizi sektör ile bir araya getiriyoruz"

Aktif Bank’ın kendine özgü iş modeli ve güçlü dijital altyapısı ile perakende sektöründe öncü bir rol üstlendiğini belirten Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, “Aktif Bank olarak 7/24 online, veriye dayalı analitik çalışmalar ile kredi başvuru değerlendirmesi, dijital evrak süreci, yüksek onay oranları ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız ürünlerimiz ile tüketicilerin krediye ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Sektörün güçlü oyuncularıyla yaptığımız anlaşmalar da sağlıklı büyümemizi sürdürülebilir kılıyor. Sahip olduğumuz deneyimimizi ve N Kolay’ın müşteri odaklı, hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerini, Otomerkezi.net’in sektörde sunduğu ikinci el otomobil portföyü ile birleştirerek iş birliğimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Ali Karakaş: "N Kolay ile yaptığımız iş birliğinden mutluluk duyuyoruz"

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise “Nihai tüketici için araç sahibi olmayı mümkün kılmak adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. N Kolay ile yaptığımız iş birliği ile de tüketici finansmanı tarafında önemli bir anlaşmaya imza attığımız için mutluluk duyuyoruz” dedi.