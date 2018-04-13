Aktif Bank Iraklı bankaları ağırladı

13 Nisan 2018

Yatırım bankası Aktif Bank, Irak’ın önde gelen bankalarının yetkilileriyle Antalya’da buluştu. İki ülke özelinde dış ticaret alanındaki fırsatların değerlendirildiği toplantı üç gün sürdü. Organizasyonda Türkiye ile Irak’ın dış ticaret hacimlerinin artırılması yönünde görüşmeler gerçekleştirildi.

“Güçlü ilişkiler dış ticaret hacmini büyütecek”

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, “Komşumuz Irak ile olan güçlü ilişkilerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede Irak’ın önde gelen bankaları başta olmak üzere dokuz banka ile dış ticarette koordineli olarak hareket etme kararı aldık. Komşularımızla gelişen ilişkilerimiz, dış ticaret hacmimizin büyümesini sağlayacak. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflenen ihracat kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla bu ve benzer toplantılarımız devam edecek” dedi.

Toplantıda dış ticaret işlemlerinin yanı sıra teknolojik altyapının geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.