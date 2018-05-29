Aktif Bank, önceliği Afrika'ya verdi

29 Mayıs 2018

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Afrika'daki bankalarla entegrasyona öncelik verdiklerini belirterek, "18 ayda Afrika ile 180 milyon dolarlık dış ticaret işlemine aracılık ettik. Hedefimiz işlem hacmini 2020 sonuna kadar 1 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Utku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aktif Bank'ın bireysel şubesiz bankacılığa odaklandığını ve Türkiye'nin en fazla dağıtım kanalına sahip bankalarından biri olduğunu söyledi.

Bankanın yalnızca 8 şubesi olmasına rağmen geniş dağıtım ağına sahip kurumlarla yürüttüğü iş birlikleri sayesinde, 15 bin temas noktasından hizmet verdiklerini ifade eden Utku, 6,5 milyondan fazla müşteriye ulaştıklarını bildirdi.

Utku, bankanın Afrika'daki faaliyetlerine değinerek, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7,4'ünün Afrika'ya yapıldığını ancak bunun kıtanın önemine kıyasla düşük kaldığını dile getirdi.

Bankacılık açısından bakıldığında Afrikalı bankalarla Türk bankalar arasında gerekli mekanizmaların kurulamadığına dikkati çeken Utku, şunları kaydetti:

"Biz bu açığı gördük ve yaklaşık 1,5 senedir Afrika ile ilgili dış ticarette oradaki bankalarla entegrasyona öncelik veriyoruz. Türkiye'nin Afrika ile ticaretine aktif olarak destek sağlıyoruz. 18 ay içinde 13 Afrika ülkesini ziyaret ettik ve bu ülkelerde yaklaşık 70 bankayı ikna ederek Aktif Bank nezdinde hesaplar açtık. Açtığımız hesaplar vasıtasıyla da bu bankaların başka ülkelerdeki fonlarını Aktif Bank'taki hesaplarına getirebildik. Bu şekilde o bankaların Aktif Bank'ta bir fonu oluyor. Böylelikle ihracatçılarımız, bu ülkelere ihracat yaptıklarında, en önemli sıkıntılardan biri olan gecikmelerle karşılaşmıyorlar. 2 hafta ve daha üzeri gecikmeleri yaklaşık 2-3 güne çektik, bu da zaten doküman inceleme süresi."

"İhracatçılar ticari istihbarat da alabiliyor"

Utku, ihracatçılar için ticari istihbaratın da önemine işaret ederek, bankacılık açısından bilgileri teyit etmenin bir yolunun Afrika'da çok fazla bağlantıya sahip bankayla iletişime geçmek olduğunu vurguladı.

İhracatçıların Aktif Bank'tan Afrika'da çalışmayı düşündükleri firmalarla ilgili ticari istihbarat da alabileceğini belirten Utku, "İhracat yapan müşteri bize gelerek hangi ülkeyle ihracat yaptığını belirtmesi halinde, bizde hesap açmış veya orada muhabirlik ilişkisi kurduğumuz bankalar aracılığıyla aldığımız bilgileri ihracatçıya iletiyoruz. İhracatçı da o bilgileri değerlendiriyor ve iş yapıp yapmamaya karar veriyor." diye konuştu.

Utku, 18 ayda Afrika ile 180 milyon dolarlık dış ticaret işlemine aracılık ettiklerini aktararak, hedeflerinin işlem hacmini 2020 sonuna kadar 1 milyar dolara çıkarmak olduğunu, bunun da Türkiye'nin Afrika'ya ihracatının yaklaşık yüzde 5'lik bir kısma denk geldiğini kaydetti.