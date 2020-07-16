Aktif Bank’tan 135 milyon liralık kira sertifikası ihracı

16 Temmuz 2020

Elektrik dağıtım sektörüne özel sürdürülebilir kira sertifikasını başlatan Aktif Bank, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) adına oluşturduğu program çerçevesinde 135 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

YEDAŞ’ın kaynak kuruluş olduğu elektrik dağıtım bedellerine dayalı ihraç, 26 Haziran tarihinde tamamlandı. 3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikasından oluşan ihraçtaki kira sertifikalarının geri ödemesi, kamu tarafından garanti edilen yatırım bedellerinden gerçekleştirildiği için, JCR Eurasia Rating ihracın kredi notunu AAA olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, kira sertifikası ihracına 2,5 kat talep geldiğini belirterek, “Bu ihracın en temel özelliği elektrik dağıtım firmalarına yatırımları için kaynak sağlarken, bu yatırımların devlet garantili geri dönüşlerinden kira sertifikalarının itfa edilmesine olanak tanıması.” dedi.

“Elektrik enerjisinde sürdürülebilirlik sağlıyor”

Serdar Sümer, Aktif Bank’ın YEDAŞ adına hayata geçirdiği bu projenin, elektrik enerjisinin dağıtımına yönelik ilave yatırım imkânı sunmasıyla sürdürülebilirlik anlamında önemli olduğunu vurguladı. Söz konusu ihracın bugüne kadarki borçlanma enstrümanı ihraçlarından farklarını anlatan Sümer, şunları kaydetti:

“Gerçekleştirdiğimiz ihraç, elektrik dağıtım firmalarının yatırımları için kaynak temin ediyor ve böylece elektrik enerjisinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak sürdürülebilirlik kriterlerine destek veriyor. İkinci olarak, kira sertifikası geri ödemelerinin kamu tarafından garanti edilmiş nakit akışları ile gerçekleştirilmesi, kredi notunun AAA olması ve buna karşın yüksek getiri sağlaması ihracın avantajlarını ortaya koyuyor. Son olarak da faizsiz finans prensiplerine uygun olması açısından hem konvansiyonel hem de faizsiz enstrümanlara ilgi duyan geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.”

Sümer, önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı alanlarının finansmanına yönelik farklı kurgulardaki sermaye piyasası enstrümanları ile yatırımcıların karşısına çıkmaya devam edeceklerini belirtti.