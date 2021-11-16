Aktif Portföy’ün yapay zekâ destekli fonu 1 ayda 160 milyon TL'ye ulaştı

Dünyada yeni bir akıma dönüşen ve portföy yönetimi alanında son yıllarda oldukça verimli sonuçlar üreten robo-danışmanlık hizmeti, yatırım tavsiyeleri sunan yapay zekâ tabanlı dijital platform ve uygulamalar olarak tanımlanıyor. Aktif Portföy’ün hayata geçirdiği Robo Fon Sepeti Fonu da bu kapsamda, farklı sektör ve coğrafyalardan 300’e yakın yabancı ETF ile birlikte yurtiçindeki yatırım fonlarına, yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelini kullanarak yatırımlar yapıyor. Fon; yatırımcılarının portföylerini çeşitlendirmek amacıyla, ağırlıklı olarak yurtdışı piyasalardaki finansal enstrümanlara yatırım yaparak, küresel piyasalardaki getirilerden yararlanma imkânı da sağlıyor.

Fonun büyüklüğünün 1 ay gibi çok kısa bir zamanda 160 milyon TL’yi geçtiğini belirten Aktif Portföy Genel Müdürü Bahadır Tonguç, “Aktif Portföy olarak, geçtiğimiz yıl yenilenen yüzümüzle büyümeye ve ürün yelpazemizi genişletmeye odaklandık. Bilgi birikimimiz ve sektördeki uzmanlığımızla farklı risk ve getiri beklentileri için geliştirdiğimiz birçok yatırım fonunun kuruluşunu gerçekleştirdik ve yönettiğimiz portföy büyüklüğü 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Son dönemde ise finansal teknolojilerin en önemli gündem maddelerinden olan robo-danışmanlık alanında çalışmalarımızı hızlandırdık ve yatırımcılara Robo Fon Sepeti Fonu’nu sunduk. 1.Fon Sepeti Fonu unvanı ve MJB kodu ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören Robo Fon Sepeti fonumuz, yatırımcılarına alım-satım işlemlerini, hesaplarının bulunduğu banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet, mobil uygulamaları üzerinden kolayca yapabilme imkânı sağlıyor. Ağırlıklı olarak global piyasalarda işlem gören ETF’lere yatırım yaparken, yine robo-danışmanın tavsiyeleri sonucu yurtiçinde ihraç edilmiş yabancı hisse senedi yatırım fonlarına da yatırım yapabilme imkânı tanıyan fonumuz; ayrıca 31.12.2021 tarihine kadar alınan fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 0 stopaj avantajı da taşıyor” şeklinde bilgi verdi.

Robo Fon Sepeti Fonu nasıl çalışıyor?

Robo Fon Sepeti Fonu, fon portföyünün içinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, yapay zekâ tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktılarını baz alıyor. Bu model kapsamında, yatırım yapılacak fonlara dair ileriye dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makroekonomik veriler, piyasa verileri, finansal modeller, teknik indikatörler ve istatistiksel modeller kullanılıyor. Portföy yöneticisinin piyasa şartlarını da değerlendirmesi ile birlikte portföy oluşturuluyor. Portföyün oluşturulma sürecinde ise yatırımlara karar veren yapay zekâ destekli modeller aylık periyotlarda gözden geçiriliyor ve yatırım yapılacak fonlara karar veriliyor.