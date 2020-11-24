Aktif rasyo iptali sonrası mevduat faizlerinde artış bekleniyor

Kasım ayının ilk haftasından itibaren ekononi yönetimindeki değişimin ardından piyasalara verilen mesajların yanı sıra normalleşme adımları uygulamada da devam ediyor. Piyasaları kendi dinamizmi içerisinde bırakabilmek adına alınan kararlara bugün aktif rasyosu düzenlemesinin sona erdirilmesi de eklendi. Salgın döneminde bankaların mevduat toplamasını zorlaştıran onun yerine kredi vermeye ve menkul kıymet alımına teşvik eden aktif rasyosu düzenlemesi 31 Aralık 2020'den itibaren uygulanmayacak.

Aktif Rasyosu nasıl uygulanıyordu?

Aktif rasyosu olarak isimlendirilen denkleme göre bankalar, belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap(takas) yapmaları isteniyordu. Bu denklemde bankaların ceza almamaları için topladıkları denklemin payda kısmında yer alan mevduatı azaltmak veya kredileri, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bir denge yakalamak zorunda kalıyordu.

Mevduat faizlerinde artış bekleniyor

Bankacılık sektörü ve bilançolar için oldukça önemli olan aktif rasyosu uygulamasından vazgeçilmesinin vatandaşlar için anlamı ise mevduat faizlerinde birkaç puanlık artış ihtimali olarak değerlendirilebilir. Piyasa hareketlerine parelel olarak son haftalarda mevduat faizleri de yüzde 15'e kadar tırmanmıştı. AR düzenlemesinin iptaliyle birlikte bankalar mevduat toplamaya daha istekli olacağı için zaten atış eğilimindeki mevduat faizlerine yukarı yönlü etki yapması bekleniyor.

Piyasa uzmanları aktif rasyosunun sona ermesinin piyasalara etkilerini DÜNYA'ya değerlendirdi.



Dünya Gazetesi yazarı Erhan Aslanoğlu:

'Mevduat getirilerini cazip hale getirecek'

BDDK'nın aktif rasyosu uygulamasından vazgeçmesini değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı Erhan Aslanoğlu, bunun piyasalar için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminin beklentilere yanıt verdiğini aktaran Aslanoğlu, "Piyasa dengelerinin kendi dinamikleriyle oluşmasına ve bankaların risk yönetimine katkıda bulunacak. Bu kararın özellikle bankaların mevduat toplama istekliliğini arttırmasını ve daha cazip TL mevduat getirilerine imkan sağlamasını bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün:

Dolarizasyonun tersine dönüşü için önemli bir karar

Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün ise aktif rasyosundan vazgeçilmesini normalleşme adımları çerçevesinde devam eden uygulamalar olarak yorumluyor. Ürkün'ün değerlendirmeleri şöyle:

"Aktif rasyosunda mevduat payda kısmında yer almaktaydı. Bu bakımdan oranın en son olan %90 düzeyinde tutturulabilmesi için bankaların paydada duran mevduatı ya azaltması veya paydaki kredi ya da swap işlemlerine ya da menkul kıymet alımlarını artırması gerekiyordu. TCMB'nin geçen toplantıdaki faiz artırımından sonra bankaların mevduat toplaması yönünde engel teşkil eden, mevduat faiz artışını sınırlandıran bu karar sonrası Türk Lirası mevduatlarda bankalarda artışın faizlerde yaşanacak yükselişle bir miktar daha gözlenmesi mümkün olabilecek. Son toplantı metninde de kendine yer bulan dolarizasyonun tersine dönüşü ve TL mevduatlara yöneliş bakımından son zamanlarda atılan adımlar çerçevesinde verilmiş bir karar olarak değerlendirmek gerekiyor."