Alaattin Aktaş: Faiz iyi ki artırılmadı!

26 Ağustos 2020

Adına politika faizi denilen faiz sabit ve yüzde 8.25 ama Merkez Bankası'nın piyasaya fonlarken uyguladığı faiz çift haneye doğru yol alıyor. Bir yılı aşkın bir aradan sonra geç likidite penceresinden de fonlama yapıldı.

Merkez Bankası bir süre sonra ağırlıkla GLP'yi kullanır mı, bunu yapıp fonlamayı yüzde 11.25'ten gerçekleştirdiğinde bile dövizi tutamazsa ne yapar, onu da zaman gösterecek.

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