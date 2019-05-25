Alacakların tahsili 3 gün kısaldı

25 Mayıs 2019

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, 2018 yılına dair küresel alacak tahsil süresi raporunu açıkladı. Dünyada alacak tahsil süresi 2007’den beri en yüksek seviyeye ulaştığı 2017 yılının ardından 2018’de 66 günden 65 güne düştü. Bu düşüş, ekonomik yavaşlamaya uygun düşecek bir tedbir belirtisi olarak görülürken, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) sene içerisinde yavaşlaması durumunda alacak tahsil süresinin 64 güne ulaşması bekleniyor. Akdeniz ülkelerinin geç ödeme alışkanlığına geri döndüğü 2018 yılında, Türkiye’de alacak tahsil süresi ortalamada 3 gün kısaldı.

Tüketiciye yakın ödemeye uzak

Dünya genelinde tüketiciyle doğrudan ilişkiler kuran sektörlerdeki şirketler, ihtiyaç duydukları takdirde yeni ödeme koşulları yaratma konusunda firmadan firmaya ticaret yapan şirketlere göre daha fazla kapasiteye sahip olmaları nedeniyle 2018’de daha uzun süreli ödeme dönemleri yarattı.

Buna göre dayanıklı tüketim, tarımsal gıda, ilaç, ulaşım ve telekom alanında ödemeler 1 gün arttı.Tahsil ödeme sürelerinin hali hazırda uzun sürdüğü endüstriyel sektörlerde ise tam tersi bir etki görüldü. İnşaatta 3, elektronik-teknoloji ve enerjide 2, makine ve kimya sektöründe 1 günlük azalma oldu.

En uzun ödeme süresinde Çin önde

Krediye ulaşmada zorluk yaşayan küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı, gölge bankacılık ağırlığının yüksek olduğu, daha kapalı bir finans sistemine sahip Çin ise 92 günle dünyada en uzun ortalama alacak tahsil süresi kaydeden ülke oldu. Akdeniz ülkeleri ise Çin’in hemen ardından geldi. Alacak tahsil süreleri Yunanistan’da 91, İtalya’da 86, Fas’ta 84, Türkiye’de 79, İspanya’da 78 ve Fransa’da 73 gün oldu. Alacak tahsil süreleri Kuzey Amerika’da 51 ve Kanada’da ise 52 gün oldu.

Perakende, ulaşım ve enerji en hızlısı

Türkiye’de en hızlı alacak tahsili gerçekleştirilen sektörlerin perakende, ulaşım ve enerji olduğunu belirten Euler Hermes CEO’su Özlem Özüner, Türk şirketlerinin likiditenin azaldığı bu dönemde, alacaklarını hızlı tahsil etmeye çalışarak nakit dengelerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Özüner şu değerlendirmede bulundu: “Küresel ve yerel ekonomide dalgalanmanın yaşandığı, kredi koşullarının zorlaştığı bu dönemde Türkiye’de yerleşik şirketlerin alacak tahsil sürelerini kısaltmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ülkemizde de alacak tahsil süresi 2018 yılında 3 gün kısalarak 79 güne inmiş durumda. Öte yandan tekstil, kimya ve teknoloji sektörlerinde alacak tahsil süreleri hala 100 günün üzerinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde tüm sektörlerde firmalarımızın alacak tahsil sürelerini kısaltmaya çalışacaklarını ve alacaklarını sigorta ile güvenceye almaya yöneleceklerini tahmin ediyoruz ”.