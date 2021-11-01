Albaraka Türk Genel Müdürlüğüne Malek Khodr Temsah vekaleten atandı

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün genel müdürlüğüne Malek Khodr Temsah vekaleten atandı. 2014 yılından bu yana Albaraka’da görev yapan Malek K. Temsah Ekim 2021 tarihi itibarıyla, Albaraka Türk’teki mevcut görevlerine ilaveten Genel Müdür Vekili olarak atandı.

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefi doğrultusunda ilerleyen Albaraka Türk’ün, genel müdürlüğü görevine vekaleten atanan Malek K. Temsah, 2003’te George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olurken, 2006 yılında Thunderbird, the Garvin School of International Management’ta İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2003 yılında, Washington’da yer alan Bank of America Kobi Bankacılığı’nda başlayan ve ardından 2007- 2009 yılları arasında Londra merkezli European Islamic Investment Bank Hazine ve Sermaye Piyasaları Birimi’nde devam eden Malek K. Temsah, 2010 yılında Bahreyn’de Albaraka Bankacılık Grubu’na katılarak burada 2014 yılına kadar kuruculuğunu üstlendiği Sukuk masasında global sukuk portföyünden sorumlu olarak görevini sürdürdü. 2014 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası’nda göreve başlayan TEMSAH, 2017-2021 yılları arasında Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017 – 2020 yılları arasında, Fas’ın ilk katılım bankalarından biri olan BTI Bank’ın Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliklerini yürüttü. Malek K. Temsah, ileri seviyede İngilizce, Arapça ve Türkçe biliyor.

Albaraka Türk’te 2017 yılından bu yana genel müdürlük görevini başarılı bir şekilde yürüten Melikşah Utku, geçtiğimiz aylarda emeklilik kararını açıklamıştı. Melikşah Utku, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek.