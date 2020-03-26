Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi

26 Mart 2020

Albaraka Türk genel müdürlük ve şubelerinde çalışma saatleri 25.03.2020 tarihinden itibaren saat 09:00-16:30 olarak değiştirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, tüm müşterilerinin bankacılık işlemleri için Albaraka dijital dağıtım kanallarından Albaraka mobil ve Albaraka internet şubesi üzerinden 7/24 saat kesintisiz hizmet alabileceğine de ayrıca dikkat çekildi.