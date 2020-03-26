Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi
Albaraka Türk, tüm dünyada ve Türkiye’de de etkili olan Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve başta müşteri ve çalışanları olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla, mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
Albaraka Türk genel müdürlük ve şubelerinde çalışma saatleri 25.03.2020 tarihinden itibaren saat 09:00-16:30 olarak değiştirildi.
Bankadan yapılan açıklamada, tüm müşterilerinin bankacılık işlemleri için Albaraka dijital dağıtım kanallarından Albaraka mobil ve Albaraka internet şubesi üzerinden 7/24 saat kesintisiz hizmet alabileceğine de ayrıca dikkat çekildi.