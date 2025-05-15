Albaraka Türk, ödeme sistemlerinde bir ilke imza attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde lisanslı Valenspara Ödeme Kuruluşu A.Ş., Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği Insha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla satın alındı.

Bu satın alma ile birlikte Albaraka Türk, TCMB nezdinde lisans süreci tamamlanmış bir ödeme kuruluşunu ekosistemine alan ilk ve tek katılım bankası oldu.

Albaraka Türk, bu adımıyla yenilikçi POS ürünleri, KOBİ’lerin dijital tahsilat çözümleri, Tüzel ve Bireysel kullanıcılara yönelik hız, esneklik, kolaylık ve verimlilik sağlayacak ödeme kanalları, cüzdan, kart ve inovatif fintek ürünleri ile hizmet anlayışını daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.