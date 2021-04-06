Albaraka Türk yönetim kurulu ve komitelerinde değişim

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk’ün yönetim kurulu toplantısında yeni görevlendirmeler yapıldı. Emeklilik kararı ile birlikte yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılan Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek’ın yerine Mazin Khairy Shaker Manna yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Albaraka Türk tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; "Sayın Mazin Khairy Shaker Manna'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, Yönetim Kurulu ve Komitelerinde kullanılan 'İkinci Başkan' ifadesinin 'Başkan Vekili' olarak değiştirilmesine, Mazin Khairy Shaker Manna'nın Kredi Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve İcra Komitesi'nin başkanı olarak görevlendirilmesine, Houssem Ben Haj Amor'un Kredi Komitesi yedek üyesi olarak görevlendirilmesine, Mohamed Ali Chatti'nin Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi üyeliğinden Mohamed Ali Chatti'nin ayrılmasına, yerine Houssem Ben Haj Amor'un üye olarak görevlendirilmesine, Ücretlendirme Komitesi üyeliğinden Melikşah Utku'nun üyelikten ayrılmasına, yerine Süleyman Kalkan'ın üye olarak görevlendirilmesine" karar verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melikşah Utku "Katılım bankacılığında Türkiye’de ve dünyada öncü işlere imza atmayı sürdüren Albaraka Türk olarak, pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve gelişimine katkı sağladığımız start-up ekosistemi sayesinde önümüzdeki dönemde de yenilikçi ve sürdürülebilir işlere kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim için çok önemli bir rol model olan Sayın Adnan Yusuf Abdulmalek’in emekliliğe ayrılma kararı sonrasında Sayın Mazin Khairy Shaker’in liderliği ve 'Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma' vizyonumuzla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu vizyon ve tüm ekibimizin azimli çalışmasıyla hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.