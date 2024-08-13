Albaraka Türk'ten altı ayda 1,87 milyar lira kâr

Albaraka Türk, 2024'ün konsolide olmayan ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Bankanın toplam nakdi kredileri 117,3 milyar liraya ulaşırken, aktif büyüklüğü 268,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankanın takipteki alacaklar oranı (NPL) Haziran 2024 itibariyle yüzde 1,66 takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

200 milyar liraya yakın fon büyüklüğü

Bankanın, yılın ilk yarısında özel cari hesaplar ve katılım hesaplarıyla toplanan fonlarının büyüklüğü 179,5 milyar liraya ulaştı.

Sürdürülebilir karlılık vizyonuyla hareket eden Albaraka Türk, 2024'ün ilk yarısında dengeli büyüme ivmesini ve yüksek aktif kalitesini koruyarak kar üretim kapasitesini iyileştirmeye devam etti.

Bu sayede, bankanın toplam öz kaynakları 15,3 milyar lira seviyesine ulaşmış oldu.

Çeyreklik kâr katlandı

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, çeyrek bazda değerlendirmeye göre ikinci çeyrekte bir öncekine göre yüzde 105 oranında net kar artışı elde ettiklerini ifade etti.

Sürdürülebilir karlılık ivmesi yakalarken, aktif kaliteye de önem verdiklerini belirten Temsah, toplam nakdi kredilerin 117,3 milyar liraya ve toplanan fonların 179,5 milyar liraya ulaştığını, bankanın ortalama öz kaynak karlılık oranının ise yüzde 29,8 olduğunu kaydetti.

Temsah, yeni vizyonlarını, finansal hizmetlerini en iyi müşteri deneyimiyle sunarak katılım finansın güvenilir, yenilikçi, dijital öncüsü olmak ve bu doğrultuda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak şeklinde belirlediklerini vurguladı.

Sahip oldukları güçlü finansal yapı ve öncü bankacılık anlayışı sayesinde, 2023'te vizyonlarını yenilediklerini aktaran Temsah, şunları kaydetti:

"Yeni dönemdeki misyonumuz, katılım finans ilkelerine ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde, toplumun finansal ihtiyaçlarını müşteri merkezli bir yaklaşımla karşılamak, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çözüm odaklı bir şekilde tüm paydaşlarımıza yüksek değer sağlamaktır. Bu doğrultuda reel sektörü desteklemeye devam ederken, dijitalleşme odaklı yolculuğumuzu hız kesmeden sürdüreceğiz. Albaraka Türk olarak önem verdiğimiz ve titizlikle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi artırmaya çalışacağız. Müşterilerimize en kaliteli bankacılık hizmetini sunma hedefimiz doğrultusunda hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz."