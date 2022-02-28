Albaraka Türk’ten KOBİ'lere özel destek finansmanı kampanyası

Albaraka Türk, finansman destek kampanyalarıyla işletmelere katkısını sürdürüyor. Son olarak Albaraka Türk, KOBİ’lere özel destek finansmanı kampanyası başlattı. Destek finansmanı kampanyası kapsamında 36 aya varan vadeli 1 milyon TL'ye kadar finansman talep edilebilecek. 12 aya kadarki vadelerde yüzde 1,89, 13-36 ay vade takviminde ise yüzde 2,05 kâr oranı uygulanacak.

Finansmandan yararlanacak işletmeler, Albaraka Türk'ün özel hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Masrafsız bankacılık, kişiye özel Platinum Kart, işletmeye özel Business Kart ve Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile uyumlu ücretsiz muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz kullanabilecek.