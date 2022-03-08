Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide dönem karı 942,5 milyon liraya çıktı

Albaraka Türk konsolide dönem kar rakamlarını KAP'a bildirdi. Buna göre banka, 2021 net konsolide grup karında yüzde 203 artış göstererek 942,5 milyon lira kara ulaştı. Banka bir önceki dönem 311,1 milyon lira net konsolide grup karı açıklamıştı.

2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 58 artıran Albaraka Türk, aktiflerini 110 milyar liraya çıkardı. Toplanan fon rakamını 91,2 milyar liraya yükselten Banka, bu başlıkta da yüzde 77 büyüme gerçekleştirdi. Toplam öz kaynaklar ise 4,3 milyardan yüzde 54 oranında artış göstererek 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada 2021 yıl sonu itibarıyla toplam kredi büyüklüğünün 59,3 milyar liraya ulaştığı ve bu tutarın 2020 yılının aynı döneminde 42 milyar lira olduğu ifade edildi.

Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr Temsah, "2021 net konsolide grup kar rakamlarımızı bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformuna sunduk. Albaraka Türk olarak geçirdiğimiz bu verimli yılı yüzde 203 artış gösteren kar oranıyla tamamladık. Bu oranla birlikte 942,5 milyon liralık net konsolide kar sağladık." ifadelerini kullandı.

Temsah, "Yalnızca konsolide kar oranlarımızda değil aktiflerimizde, toplanan fonlarımızda, kullandırdığımız fonlarda ve öz kaynaklarımızda da önemli rakamlara ulaştık. 2021 yılında 110 milyar liralık toplam aktife, toplanan fonlarımızda ise 91,2 milyar liraya eriştik. Toplam öz kaynaklarımız da bir önceki dönem rakamı olan 4,3 milyar liradan yüzde 54 oranında artarak 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yılı pandemi gölgesinde geçirmemizin ardından 2021 yılının Albaraka Türk için önemli bir büyüme yılı olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.