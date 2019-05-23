Albayrak, 30 milyar liralık 'İVME' paketini açıkladı

23 Mayıs 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi"nin ayrıntılarını açıkladı.

Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak" dedi.

HAMMADDE VE ARA MALI İMALATI

Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz - azami 5 yıl olmak üzere - 30 milyon TL'ye kadar işletme kredisi verilecek.

MAKİNE İMALATI

Bilgisayar, elektronik, motor aksamlarından oluşan sektörler destek kapsamında önceliklendirilecek. Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

TARIM

Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak.

İKİ FARKLI FAİZ SEÇENEĞİ

Tüm kredilerde iki farklı faiz seçeneği sunulacak. Bakan Albayrak, tüm bu alanlarda ortak olarak uygulanacak kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunulacağını belirterek, bunlardan ilkinin "Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği" olduğunu söyledi.

Albayrak, şu bilgileri verdi:

"Kredi kullandırım tarihi itibarıyla yıllık TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek, kredi vadesi süresince kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere 0-2 yıl için TÜFE + 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE + 3 puan olarak güncellenecek. Enflasyonda özellikle önümüzdeki aylarda sağlanacak düşüş göz önüne alındığında, paketin avantajları çok daha artacak, ortalama kredi maliyetlerinden çok çok daha uygun seviyelere gelecek."

İkinci seçeneğin ise "Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği" olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Yine kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez, 0-2 yıl için DİBS + 1 puan, 2-5 yıl için DİBS + 2 puan, 5-10 yıl arası içinse DİBS+3 puan olarak güncellenecek. Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. Seçenekler açısından bakıldığında sektörlerimizin büyük destek ve teveccüh göstereceğini ve sektörlerimize önemli rahatlık sağlayacağına inandığımız tüm paketlerimizin ülkemize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

“Cari denge, hazirandan sonra fazla verecek“



Konuşmasında ekonomik göstergelere de değinen Albayrak, “2018 mayıs ayı itibariyle 58 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşan cari açık sonrasında haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. 2019 en fazla cari fazla vereceğimiz yıl olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren dengelenmesi daha da net göreceğiz. Alınacak tedbirlerle bütçeyi daha rahat yöneteceğiz” dedi.



"İşsizlikte en kötü geride kaldı"



Bakan Albayrak, "Türk Lirası'na karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Yurtdışı finansman konusunda rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Birinci çeyrekten çeyrek bazlı teknik resesyon süreci geride kalacak. Büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız" ifadelerine yer verdi.