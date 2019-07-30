Albayrak: Bankalardan faiz indirimi göreceğiz

30 Temmuz 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koydu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktı" dedi.

MB'nin faiz hamlesini değerlendiren Bakan Albayrak, faizde indirim sürecine girildiğini belirterek, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi.

En kötünün geride kaldığını belirten Albayrak, enflasyonun yıl sonu hedefin altında kalacağını kaydetti.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Haziran ve temmuzda Türkiye'ye 10 milyar dolardan fazla para girişi oldu.

Ekonomi yılın ikinci yarısında çok daha pozitif döneme girecek.

Enflasyonda yıl sonu hedefinin altında kalacağımızı net olarak söyleyebilirim.

Bütçe açığı her koşulda yüzde 3'ün altında olacak.

7 yıldır ilk kez cari fazla vereceğiz.

ABD yaptırımlarının olası etkilerini minimize ediyoruz.

Yedek akçe, MB bilançosundaki bir kalemin yer değiştirmesi, para basımıyla ilgisi yok.

Vergi yapılandırma konusunda adımlar atılabilir.

Vergi reformu çalışmasını sonbahara hazırlama amacındayız.

Af dönemleri geride kaldı.

Konut kredisi vadelerinde 10 yılın üzerini konuşmaya başlayacağız.

Kıdem tazminatında tüm paydaşların kazanacağı formül geliştirilecek.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum.

Kabine revizyonu konusunu Cumhurbaşkanımıza sormak gerek.

Ayrıntılar geliyor...