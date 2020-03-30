Albayrak: Düşük ve orta gelirlilerin temel ihtiyacı karşılanacak

30 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Kamu bankalarının aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteğini devreye aldıklarını ifade eden Albayrak, 1 Nisan’da başlayacak krediler için tüm müşterilere KGF kefaleti verilebileceğini aktardı.

Üç kamu bankasının logosunun yer aldığı açıklamanın kapsam kısmında, “Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin, gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesine yönelik olarak geliştirilmiş özel bir finansman ürünüdür” ifadeleri yer aldı.

Düşük gelirliye yeni kredi