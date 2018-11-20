Albayrak: Gıda enflasyonuyla mücadelede stratejik yol haritası hazırlıyoruz

20 Kasım 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. Uluslararası İş Forumu'na katıldı. Albayrak buradaki konuşmasında enflasyonla mücadeleye dikkati çekti.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

3 aylık sert kur ataklarından sonra politikalarımızın başına enflasyonla mücadeleyi koyduk. Özellikle kasım ve aralık ayında ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağımızı düşünüyoruz.

Gıda enflasyonu noktasında stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz, artık orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçiriyoruz. Tarımda erken uyarı sistemini devreye alacağız, hal yasasını da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz, aktif denetimler artacak; Polatlı'da 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir diye stoklandığı tespit edildi.

Maliye politikalarımızda bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz devam ediyor.

Ekim ayında cari fazla vereceğimizi ifade ettik, ağustos ve eylül iyi geldi, şimdi tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir.