Albayrak, Trump ile görüştü

16 Nisan 2019

ECE CEYHUN - WASHINGTON

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF - Dünya Bankası ve G20 toplantıları için geldiği ABD'de Başkan Donald Trump ile görüştü. Bakan Albayrak, "Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye'ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.

TAİK-ATC tarafından 37'ncisi düzenlenen 'İşe Dönüş' temalı konferans çerçevesinde Washington'da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temasları hakkında bilgi verdi.

Pazartesi günü iki programı olduğunu söyleyen Albayrak, "Bir tanesi Beyaz Saray'da Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti."

"Gayet olumlu ve yapıcı bir görüşmeydi"

Görüşmede S400 konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Albayrak, "Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye'nin ihtiyaçlarına dayalı S400'le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim" dedi.

"Türkiye'ye verilen önemin göstergesi"

İlk kez bir Türk bakanın Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüşmesinin dışarıya yansımasının ne olacağını değerlendiren Albayrak, "Kişisel olarak üzerime alındığım bir husus değil, Türkiye'ye verilen önemi gösteren bir husus… Sayın Başkan'ın Türkiye'ye karşı olumlu algısını ve sayın Cumhurbaşkanımıza olan güçlü diyaloglarını gösteren bir husus" diye konuştu.

Heyetler arası görüşmelerde yapıldı

Bakan Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden sonra heyetler arası toplantılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Sayın Ross ve Sayın Başkanın danışmanı Kushner'in olduğu heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara artırılması noktasında kritik alanlarla alakalı daha detaylı bir çalışmayı genel hatlarıyla müzakere ettik. Akabinde belirlenecek olan sektörlerle ilgili alt grupların kurulması konusunda mutabakata varıldı. Bugün bu toplantının bir diğer fazı Washington'da devam edecek."