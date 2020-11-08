Albayrak'ın Instagram hesabından görevden ayrılma açıklaması

08 Kasım 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Aynı zamanda Albayrak'ın Twitter hesabının silindiği görüldü.

Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, 'Gerçek mi, siber saldırı mı' şüphelerini gündeme getirirken, gelişmeler üzerinden bir saat geçmesine karşın resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmamış durumda.

Albayrak'a ait olan hesaptan yapılan duyuruda sağlık nedeniyle görevinden istifa ettiği ifadeleri yer aldı.

Reuters açıklamanın doğruluğunu teyit için görüştüğü Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden bir doğrulama alamadığı bilgisini paylaştı.

Üst düzey bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi "Doğrulatamadık" derken, Reuters'a yanıt veren iki cumhurbaşkanlığı yetkilisi de haberi şu anda teyit edemediklerini söylediler.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Albayrak'ın istifa haberlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Muş'un paylaşımı şu şekilde: "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

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