Alibaba'dan ikincil halka arz, ikinci rekor

27 Kasım 2019

Hilal SARI

Çinli online alışveriş devi Alibaba’nın Hong Kong Borsası’nda gerçekleştirdiği ‘ikincil’ halka arzın büyüklüğü 8 milyar doları geçerek bu yılın en büyük halka arzı olarak kayda geçti. Öte yandan Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun bu rekoru Aralık’taki halka arzıyla yenilemesi bekleniyor.

Alibaba’nın Hong Kong Borsası’ndaki ikincil halk arzı 11 milyar doların üzerinde gerçekleşerek yeni bir rekora daha imza attı. Şirketin New York Borsası’ndan sonra Hong Kong’da gerçekleştirdiği halka arzda hisseler yüzde 6.6 prim yaparak bu yılın en büyüğü olan Uber’in 8.1 milyar dolarlık halka arzını da geçti.

Aramco bu rekoru tazeleyecek

Alibaba’nın rekorunu açık ara geçmesi beklenen Aralık’ta Suudi Arabistan’ın Tadawul Borsası’nda gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün 15 milyar doları bulması, şirketin değerinin ise 1.5 ila 1.6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Çinli online alışveriş devi New York Borsası’ndan sonra 500 milyon hissesini de Hong Kong’da halka arz etti. 75 milyon hisse de ‘greenshoe’ opsiyonu bulunuyordu. 22.5 dolar (176 Hong Kong doları) olarak belirlenen hisse satış fiyatı öğleden önceki işlemlerde yüzde 6.6 prim yaparak 24.21 dolara kadar yükseldi.

Kaynaklar, 500 milyon hisse senedinin ilk etapta yüzde 2.5'ini oluşturan 12.5 milyon hisseyi perakende yatırımcılara satmayı planlayan Alibaba'nın gelen yüksek talep sonrası opsiyonuda kullanarak bu miktarı 50 milyon adede çıkarma kararı aldığını da ifade ediyor.

Uber ve Lyft kaybettiriyor

Bu yıl şimdiye kadar 1 milyarın üzerinde büyüklükte sekiz halka arz gerçekleşti. Uber ve Lyft (2.6 milyar dolar) halka arzları sonrası hisse fiyatları satış fiyatının altında seyretmeye devam ederek yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Lyft’in halka arzdan bu yana yatırımcıya getirisi - yüzde -yüzde 46.4 oldu. Uber yatırımcısının halka arzdan bu yana kaybı ise yüzde 35.5. Görsel paylaşım uygulaması Pinterest halka arzı (1.6 milyar dolar) yüzde 39.2 getirisi ile bu yılın en başarılı halka arzlarından. Hisse işlemlerini komisyonsuz yapan girişim Robinhood ve video konferans programı Zoom sektörde izlenecek halka arzlardan bazıları.

Yatırımcı yüksek riskli halka arzlardan korkmaya başladı

Skandallarla adı haberlerden düşmeyen paylaşımlı ofis girişimi WeWork, konaklama ve ev paylaşım uygulaması Airbnb ve Endeavor halka arzını ertelemiş ve yavaştan almaya karar veren girişimler oldu. Dealogic şirketi verilerine göre halka arzlar üçüncü çeyrekte geçen çeyreğe göre yüzde 50 yavaşladı. Yatırımcılar yüksek riskli ve hızlı büyüyen fakat karlılığa giden yol haritası çok belirgin olmayan şirketlerin halka arzlarından kaçılma eğiliminde.