Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi

03 Ekim 2019

Allianz CEO'su Oliver Bate Euro Bölgesi'nde para politikasının "siyasilaşması" iddiası üzerinden ECB'yi ve Mario Draghi'yi eleştiren Bate, Draghi'nin Avrupa'nın hastalıklarının tedavisi için Euro Bölgesi hükümetlerinin para politikasına bel bağlamak yerine mali reformlara yönelmeleri gerektiği söylemine yüklendi.



"Hükümetler mali reformlar yapmıyorlar, çünkü siz insanların olmayan paralarını harcamalarını kolaylaştırıyorsunuz" diye konuşan Bate, "Bunun olmaması için bağımsız bir merkez bankası oluşturduk. İnsanlar Draghi'nin bağımsız olduğunu söylüyorlar. Hayır, bağımsız değil" dedi.



Bate ayrıca ECB'yi, ultra gevşek para politikası ile bankaların devlet tahvillerine yatırım yapmaları kısır döngüsünü kırmada başarısızlığı bir araya getirerek riskleri katlamakla suçladı.