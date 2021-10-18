Alman bankadan Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye hibe

Alman Yatırım Bankası (KfW), AB katkı sözleşmeleri kapsamında, KOSGEB kanalıyla Suriyeli mültecilerin istihdamı için Türkiye'ye 71,3 milyon euro hibe verecek.

Resmi Gazete'nin 17 Ekim tarihli sayısında yayımlanan milletlerarası sözleşmeye göre, hibe, Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 15 ilde uygun bulunan mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek için kullanılacak.

Hibe, yatırımları etkinleştirmek ve kayıtlı istihdamı tetikleyerek ağırlıklı olarak Suriyelilere ve Türklere ait işletmelere destek sağlamak amaçlı iki bileşenden oluşuyor.