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Alman bankalar birleşmeden vazgeçti

Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmelerine son verildi.

Alman bankalar birleşmeden vazgeçti
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Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İki bankadan yapılan ortak açıklamada, "Birleşmenin yeterli faydayı sağlamayacağı sonucuna varıldı. Kârlılığı iyileştirmek için alternatifleri gözden geçirmeye devam edeceğiz" denildi.

Bu arada İtalyan UniCredit, Deutsche Bank-Commerzbank birleşmesi gerçekleşmezse, Commerzbank ile birleşmeyi değerlendirebileceğini açıklamıştı. Bu yönde bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı izleniyor.

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