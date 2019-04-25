Alman bankalar birleşmeden vazgeçti
Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmelerine son verildi.
Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
İki bankadan yapılan ortak açıklamada, "Birleşmenin yeterli faydayı sağlamayacağı sonucuna varıldı. Kârlılığı iyileştirmek için alternatifleri gözden geçirmeye devam edeceğiz" denildi.
Bu arada İtalyan UniCredit, Deutsche Bank-Commerzbank birleşmesi gerçekleşmezse, Commerzbank ile birleşmeyi değerlendirebileceğini açıklamıştı. Bu yönde bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı izleniyor.