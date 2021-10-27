Alman bankaları: TCMB faiz indirimlerine devam edecek

Yabancı bankalarda Merkez Bankası'nın 2 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin yankıları sürüyor.

Birçok banka faiz indirimi sonrası dolar tahminlerinde revizyona gitmişti. Son olarak Deutsche Bank ile Commerzbank da dolar/TL'ye ilişkin tahminlerini açıkladı.

Commerzbank, Mart 2022 için belirlediği dolar/TL tahminini 10'dan 11'e yükseltti. Banka, faiz indiriminin enflasyon-kur sarmalı başlattığı belirtirken, bu sarmalın faiz indirimlerinin sonlandırılması ve yeniden artırımlara yol açacağını öngörüsünde bulundu.

Raporda, "İlave faiz indirimleri çok büyük olasılıkla masada olmaya devam ediyor çünkü indirimler temel ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur” ifadelerine yer verildi.

Deutsche Bank, bir faiz indirimi daha bekliyor

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska da sene sonu için dolar/TL tahminlerinin 9,75-9,80 civarında olduğunu ve bu sene içerisinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti.

Wietoska, Bloomberg HT’de katıldığı bir programda, tedarik zincirinde küresel çapta yaşanan sorunlara bakıldığında Türkiye’nin bundan faydalanabileceğini belirtti.

Kurdaki değer kaybının yükselen enerji fiyatlarıyla birleştiği zaman enflasyonun yüksek kalmaya devam edebileceğini belirten Wietoska, “Türkiye ile ilgili riskler mevcut ama olumlu tarafta Türkiye’nin brüt rezervinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

Wietoska, sene sonunda enflasyonun yüzde 19,5 olmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.