Alman DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

22 Ocak 2020

Almanya’da DAX 30 Endeksi güne 13 bin 614 puandan başlayarak, 2018 Ocak’taki rekorunu yeniledi. DAX 30 Endeksi, güne yüzde 13 bin 614 puandan başlarken 2018 Ocak’tan beri en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra en yüksek 13 bin 640 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.



