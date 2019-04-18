Alman sanayisinde daralma hız kesti

18 Nisan 2019

Almanya'da hizmet sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan'da yedi ayın zirvesine yükselerek, Alman ekonomisinin iç pazarın gücüyle ivme kazanacağı beklentisini güçlendirdi.

İmalat sektörü ise gerileyen ihracatın etkisiyle art arda dördüncü ayda da daraldı, ancak daralma Mart ayındakinden daha düşük hızda gerçekleşti.

IHS Markit tarafından hazırlanan Almanya imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi Nisan'da 44.5 öncü değeri ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 55.6 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

Uzmanlar Mart'ta 44.1 değerini alan imalat PMI'ın Nisan'da 45'e yükseleceğini, 55.4 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 55.1'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Mart'ta 51.4'ü gördükten sonra Nisan'da, 52.1'e yükseldi. İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi art arda dokuz yıl aralıksız büyüdükten sonra, ABD'nin Çin ve Avrupa Birliği ile yaşadığı ticari anlaşmazlık ve Euro Bölgesi genelinde ekonominin yavaşlaması gibi zorluklarla karşı karşıya.

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Kaynak: Reuters