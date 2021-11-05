Alman tahvillerinde son 16 ayın en büyük düşüşü

Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda sabırlı davranacaklarını ifade etmeleri sonrasında Alman devlet tahvillerinin getirileri Haziran 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık düşüşü yaşadılar.

Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi bugun yüzde 0,247 seviyesini gördü. Şu sıralarda ise düne göre 15,6 baz düşüşle 0,238 seviyesinde.

İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde de getiri bugün Mayıs 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık düşüşle yüzde 0,93 seviyesine kadar geriledi.