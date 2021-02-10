Alman terlik üreticisi Birkenstock, 4 milyar euroluk devralma savaşının ortasında kaldı



Otoyol hizmetleri şirketi Moto'dan lüks saatçi Breitling'e kadar düzinelerce şirketin sahibi olan özel sermaye şirketi CVC Capital Partners, Louis Vuitton ve Christian Dior'un sahibi olduğu bir özel sermaye şirketi olan L Catterton ile Birkenstock'un çoğunluk hissesini satın almak için yarışıyor. LVMH. L Catterton halihazırda Ganni, Seafolly ve Pepe Jeans gibi moda markalarına sahip.

1774 yılında Langen-Bergheim'da ayakkabıcı Johann Adam Birkenstock tarafından kurulan şirket, ilk fabrikasını 1925'te kurdu. Halen kurucusunun torunları olan Alex ve Christian Birkenstock kardeşlere ait ve tüm ayakkabılarını Almanya'da üretmeye devam ediyor.

Birkenstock kardeşler, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere yeni pazarlarda genişlemeyi sürdürmeye çalışırken geçen yılın sonlarında yeni yatırım aramaya başladı.

L Catterton, markaları Asya'ya taşıma konusundaki uzmanlığı ve moda piyasası hakkındaki bilgisi nedeniyle tercih edilen teklif sahibi, ancak şirket teklifini henüz tamamlamadı.