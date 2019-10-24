Almanya ekonomisinde yavaşlama sürecek

24 Ekim 2019

Almanya'da bugün açıklanan PMI verileri, Alman özel sektöründe istihdamın Ekim'de son 6 yıldır ilk kez düşüş gösterdiğini ortaya koydu ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde 3'ncü çeyrekte görülen yavaşlamanın dördüncü çeyreğe de uzamakta olduğuna işaret etti.

PMI veriyerine göre istihdam, imalat sektöründen kaynaklı olarak azaltı ve personel sayısı neredeyse son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede, Almanya'da büyümenin son çeyrekte geri geleceğuu umutları Ekim ayı PMI rakamları ile kısmen ortadan kalktığını ve imalat sektörünün en zayıf halka olmaya devam ettiğini vurguladı.