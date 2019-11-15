Almanya küresel resesyon endişelerini dindiremedi

15 Kasım 2019

Hilal SARI

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, üçüncü çeyrekte daralma bekleyen ve ülkenin teknik bir resesyona gireceğini öngören ekonomistleri şaşırtarak yüzde 0.1 büyüme açıkladı. Fakat Avrupa ekonomilerinin lokomotifi olmakla bilinen Almanya’dan gelen bu sürpriz veri küresel resesyon endişelerini dindirmeye yetmedi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier büyümenin hala çok düşük olduğu konusunda uyarı yaptı ve ARD TV’ye yaptığı açıklamada “Teknik bir resesyonda değiliz ama büyüme rakamları hala çok düşük” diye konuştu.

ING Bank Avrupa ekonomist Carsten Brzeski de Almanya ekonomisinin resesyondan kıl payı kurtulmuş olsa da ciddi bir duraksama döneminde olduğuna vurgu yaptı. Alman üreticilerin ciddi şekilde zorlanmakta olduğunu belirten Brzeski Avrupa’nın dinamo ekonomisi Almanya’nın gelecek yıl da zorlanacağını öngörerek “Yapısal zorlukların kolay kolay yok olmayacağını ve bunun Almanya’nın

Dr. Kıyamet de resesyon diyor

2008 krizini öngörebildiği için ‘Dr. Kıyamet’ lakabını alan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, merkez bankalarının para basmaya son vermesi gerektiğini belirterek küresel bir finansal kriz öngördüğünü belirtti. Roubini Macro Associates’in başındaki ekonomist son piyasa raporunda ABD-Çin ticaret savaşlarının, İran’la yükselen gerilimin, anlaşmasız Brexit’in veya IMF ile Arjantin’in yeni devlet başkanıyla arasında bir ihtilafın yeni bir makroekonomik düşüş için ortam hazırlayacağını öngördü. Merkez bankalarının para basmasının çözüm olmayacağına vurgu yapan Roubini “Resesyon vurduğunda politika yapıcılar yüksek ihtimalle merkez bankası destekli teşvik önlemleri alacak, durum bunu gerektirse de gerektirmese de yapacaklar bunu.” değerlendirmesini yaptı.

IHS Markit ve Ifo verileri on yılın en düşüğünde

Küresel ekonomiye ilişkin en önemli iki anket de Roubini’nin öngörüsünü destekledi. 12 bin şirketle yapılan anketle oluşturulan IHS Markit tarafından derlenen JPMorgan Global PMI verisi Ekim’de 50.8 düzeyine inerek 2009’dan bu yana en düşük düzeye yaklaştı. Ifo Dünya Ekonomik İklim endeksi de dördüncü çeyrekte - 10.1’den -18.8’e gerileyerek, 2009’un ikinci çeyreğinden bu yana en düşük düzeye geriledi.

Çin verileri de umut vermiyor

Çin’den gelen beklenenin altında yatırım büyümesi, sanayi üretimi ve perakende satışlar da küresel ekonominin en önemli ayaklarından Çin’de de iyimser bir tabloya işaret etmedi. Ekim ayında Çin’in sabit yatırımlar yüzde 5.2, perakende satışlar yüzde 7.2 ve sanayi üretimi yüzde 4.7 büyüdü. Perakende satışlardaki büyüme 16 yılın en düşük düzeyine inmiş oldu. Beklentiler ise sırasıyla yüzde 5.4, yüzde 7.8 ve yüzde 5.8’di.

İngiltere ve İtalya’da görünüm gri

Birleşik Krallık ekonomisi on yıla yakın bir dönemin en yavaş hızında büyüyor. Brexit belirsizliğinin büyümeyi baskılamaya devam ettiği ikinci çeyrekte 2012’den bu yana ilk kez küçülen ekonomi de üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 0.3’lük bir büyüme ile resesyonun kapısından döndü. Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisi İtalya da 2018’in ikinci yarısında teknik resesyondaydı. Üretimdeki zayıflık, yüksek işsizlik ve borç ve siyasi çalkantılar İtalya ekonomisini baskılamaya devam ediyor. Kent devleti Hong Kong’da da beş aydır süren gösteriler ekonomiyi teknik resesyona soktu. Çalkantıdan en çok turizm ve perakende sektörleri etkilendi. Hong Kong ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 0.5’lik daralmanın ardından 3. çeyrekte yüzde 3.2 küçüldü.