Almanya Maliye Bakanı: Oluşabilecek ekonomik krizlere karşı koyabilecek durumdayız

02 Ekim 2019

Scholz, 2008-2009'da yaşanan kadar kötü bir ekonomik kriz yaşanmasını beklemediğini de vurguladı. ARD televizyonuna konuşan Scholz, "Bir kriz olasılığına karşı iyi hazırlanmış durumdayız, çünkü yeterli finansal kaynaklara sahibiz. Eğer bir ekonomik kriz ortaya çıkar ise, karşı tedbirler alabiliriz" dedi.



Scholz, 2008-2009 dönemindeki kadar ciddi bir krizin ufukta görünmediğini belirtirken, ekonominin önceden beklenene göre daha yavaş şekilde de olsa büyümeye devam edeceğini tahmin ettiklerini vurguladı.