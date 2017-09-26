Almanya seçimleri, euro/doların ateşini söndürdü

26 Eylül 2017

Almanya'da yapılan genel seçimi, Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamladı.

Ancak aşırı sağcı popülist AfD, partisi yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise girdi. Bu ay 1,2092 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 33 ayın en yüksek seviyesini gören euro/dolar paritesi, AfD partisinin Federal Meclise girmesiyle bu hafta 1,1810 seviyesine kadar geriledi ve parite üzerinde bir baskı meydana geldi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Kıdemli Döviz Stratejisti Jane Foley, euro/dolar paritesinin 6 ay içerisinde 1,22 seviyesine doğru yükseleceği öngörüsüne sahip olduğunu ancak Avrupa siyasetinin bu öngörü üzerinde risk oluşturduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in seçimleri kazandığını ancak AfD partisinin Federal Meclise girerek gündeme oturduğunu ifade eden Foley, bunun ileriki yılların Merkel için zor geçeceği anlamına gelebileceğini bildirdi.

Foley, piyasaların Euro Bölgesi'nde politik ortamda hala ayrışmaların olduğu görüşünde olduğunu ve bunun da orta vadede bölgedeki yatırım potansiyeli için tehdit oluşturduğunu aktardı.

"Parite, İspanya ve İtalya'dan gelecek haberlere duyarlı olacak"

Foley, odak noktasının piyasalar için Merkel'in koalisyon görüşmeleri olacağını dile getirdi. Seçim sonuçlarından sonra euro/dolar paritesinin yumuşak tonda devam ettiğini anlatan Foley, paritenin İspanya ve İtalya'dan gelecek haberlere duyarlı olacağını vurguladı.

İtalya’da sistem karşıtı tezleriyle bilinen ana muhalefet konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nden Luigi Di Maio'nun 2018’de yapılacak genel seçimler için başbakan adaylığını açıkladığını anımsatan Foley, İtalya'da gerçekleşecek olan seçimlerin de euro/dolar paritesi için risk oluşturduğunu vurguladı.

Foley, euro'nun 1-3 aylık bir zaman diliminde dalgalı bir seyrinin olabileceği öngörüsünde bulundu.

Credit Agricole G10 Para Birimleri Araştırma Müdürü Valentin Marinov da AfD partisinin seçimlerde gösterdiği güçlü performansla euro/dolar paritesinde bu hafta dalgalanmaların görüldüğüne dikkati çekti.

Marinov, Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı toplantısı öncesinde euro/dolar paritesinin düşük seviyelerde kalabileceği öngörüsünde bulundu.

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Dolar yeni güne sakin başladı