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  • Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi

Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi

Almanya'da özem sektörün ekonomik aktivitesini ölçen ve büyüme tahminleri için önemli göstergelerden olan bileşik PMI, Eylül'de 6,5 yıldır ilk kez 50 puan seviyesinin altına geldi.

Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi
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Markit'in hazırladığı ve imalat ile hizmet sektörlerini bir arada  değerlendiren flash Bileşik PMI, Eylül ayında Nisan 2013'ten bu yana  ilk kez 50 puan seviyesinin altına inerek 51,7 puandan 49,1 puana  düştü.

Analistler ise bileşik PMI'nın Eylül'de 51,5 puan olmasını  bekliyorlardı. IHS Markit ekonomisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede, "Alman  ekonomisi yılın son çeyreğine doğru giderken topallıyor ve bu rotada  ilerlendiği takdirde 2019 sonundan önce herhangi bir büyüme görülemeyebilir" diye konuştu.
Eylül ayında imalat PMI, son 10 yılın en düşük seviyesi olan 41,4  puana gerilerken, hizmet PMI da 54,8 puandan 52,5 puana geriledi.
Almanya PMI

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