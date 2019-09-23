Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi

Markit'in hazırladığı ve imalat ile hizmet sektörlerini bir arada değerlendiren flash Bileşik PMI, Eylül ayında Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 50 puan seviyesinin altına inerek 51,7 puandan 49,1 puana düştü.



Analistler ise bileşik PMI'nın Eylül'de 51,5 puan olmasını bekliyorlardı. IHS Markit ekonomisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede, "Alman ekonomisi yılın son çeyreğine doğru giderken topallıyor ve bu rotada ilerlendiği takdirde 2019 sonundan önce herhangi bir büyüme görülemeyebilir" diye konuştu.

Eylül ayında imalat PMI, son 10 yılın en düşük seviyesi olan 41,4 puana gerilerken, hizmet PMI da 54,8 puandan 52,5 puana geriledi.