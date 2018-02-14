Almanya'da büyüme beklentilere yakın
Alman ekonomisi 4. çeyrekte analistlerin yüzde 3 büyüme beklentisine karşın yüzde 2,9 büyüme kaydetti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 2017 4. çeyrekte GSYH geçen yılın aynı döinemine göre yüzde 2,9 büyüdü. Büyümeyi ihracat yönlendirdi.
2017 4. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,6 arttı.
Ekonomistler de mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle GSYH'nın 2017 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 3 büyümesini bekliyorlardı.
3. çeyrek GSYH büyüme oranı ise yüzde 0,8'den 0,7'ye revize edildi.