Almanya'da haziranda ihracat değişmezken, ithalatta rekor geldi

07 Ağustos 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın haziran ayında 115,5 milyar euro, ithalat da 93,7 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 19,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, haziranda mayıs ayına göre değişmezken, ithalatı da yüzde 1,2 yükseldi.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, haziranda 107,2 milyar euroluk ihracat, 85,1 milyar euroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, haziranda arındırılmamış rakamlarla 21,8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Ülkenin haziranda yaptığı ihracatın 67,7 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 53,8 milyar euroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 5,9 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 10,1 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 47,9 milyar euroluk ihracat, 40 milyar euroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin haziran ayına kıyasla yüzde 10,5 yükselirken, ithalatı yüzde 10,3 artış kaydetti.

İthalat son 68 yılın en yüksek değerinde

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından ticaret fazlasını azaltmak konusunda ‘tereddüt’ içinde kalarak, küresel ticari gerilimlere katkı yaptığını iddia edilen Almanya’nın hazirandaki 93,7 milyar dolarlık ithalatı istatistik verilerin tutulduğu 1950’den beri en yüksek değerli aylık ithalat olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin bu yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 662,8 milyar euroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,8 artarak 541,3 milyar euroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası ocak-haziran döneminde yaklaşık 122 milyar dolar oldu.

Trump Almanya ile ticaret açığını azaltmak istiyor

Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip olan Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar euro ihracat yaparken, ithalatı da 1 trilyon 34 milyar euro kalmıştı. Ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar euro olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve IMF uzun zamandır Almanya’ya, küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için, maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. Ayrıca Trump, Almanya ile ülkesindeki ticaret açığını azaltmak için ek gümrük vergileri getirme konusunda açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA