Almanya'da ihracat artışı beklentileri karşılamadı

09 Temmuz 2020

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat piyasa beklentilerin altında yüzde 9,0 artış gösterdi. Piyasa tahminleri yüzde 13,8 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede ithalat yüzde 3,5 arttı ve analistler yüzde 12,0 artış yönündeki tahminin çok gerisinde kaldı.

Böylece mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat 82,3 milyar euro, ithalat 74,8 milyar euro olurken, ticaret fazlası 7,6 milyar euro seviyesinde kaldı. Piyasa tahmini fazlanın 5,2 milyar euro olacağı yönündeydi.

Düzeltilmemiş verilerle ihracat yıllık %29,7 düşüşle 80,3 milyar euro, ithalat %21,7 düşüşle 73,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Dış ticaret fazlası 7,1 milyar euro olarak gerçekleşti.

Ülkede aynı ayda cari işlemler fazlası 6,5 milyar euro oldu.