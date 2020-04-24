Almanya'da iş dünyasının güveni dibe vurdu

24 Nisan 2020

Almanya'da iş dünyasının ekonomiyi olan güveni tarihin en düşük seviyesinde.

Almanya'da Münih merkezli ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından hazırlanan endeks, iş dünyasının ekonomiye olan güveni Nisan ayında tarihinin düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Koronavirüs salgınının yol açtığı krizin etkisi ile ekonomiye güven tarihin en güçlü düşüşünü yaşadı. Ifo yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizi Alman ekonomisine tüm hiddeti ile saldırıyor" değerlendirmesine yer verdi.

Nisan ayında Ifo iş ortamı endeksi Mart ayındaki 85,9 puandan 74,3 puana indi. Beklentiler ise Endeks'in 80 puana gerileyeceği yönündeydi. Cari durum endeksi 92,9 puandan 79,5 puana geriledi.

Ifo Başkanı Fuest Clemens yaptığı değerlendirmede, "Şirketler hiç bir zaman önümüzdeki aylar için bu kadar kötümser olmamışladı" diye konuytu.

Ifo beklenti endeksi de Nisan'da Mart ayındaki 79,5 puandan 69,4 puana indi.

Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe de yaptığı değerlendirmede, Amarn ekonomisinin Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmelerinden bu yana görülen en zorlu dönemden geçmekte olduğunu vurguladı.

Yaşanan krizden büyük olasılıkla V şeklinde bir toparlanma olmayacağını savunan Wohlrabe, ekonomik toparlanmanın iyaretlerinin büyük olasılıkla en erken yıl ortasından itibaren geleceğini öngördü.