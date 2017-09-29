Almanya'da istihdam ağustosta arttı

29 Eylül 2017

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam oranı ağustosta temmuza göre yüzde 0,1 yükseldi.

Ağustos ayında istihdama katılan kişi sayısı aylık 65 bin artarken, toplam istihdam da 44 milyon 281 bin oldu.

Almanya’da istihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde ise söz konusu dönemde yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 yükseldi.

Ağustosta işsizlik 3,6 seviyesinde

İş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, ağustos ayında arındırılmamış rakamlarla 1 milyon 60 bin işsiz belirlendi. Önceki aya kıyasla işsiz sayısı 65 bin (yüzde 4,6) artış kaydetti.

Almanya’da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise önceki aya kıyasla yaklaşık 18 bin kişi azalarak 1 milyon 57 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede arındırılmış ağustos ayı işsizlik oranı ise yüzde 3,6 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA