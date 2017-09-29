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Almanya'da perakende satışlar beklentinin altında

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da perakende satışlar, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Almanya'da perakende satışlar beklentinin altında
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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) geçici verilerine göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 0,4 geriledi.

2016 yılının ağustos ayına kıyasla yüzde 2,8 yükselen perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,2’lik artış beklentisini karşılamadı.

Bu arada, satışa açık gün sayısı ağustosta 27 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

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