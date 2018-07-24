Almanya'da PMI verileri beklentileri aştı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da temmuz ayı imalat ve hizmet PMI beklentilerin üzerinde açıklandı.
Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) temmuz ayında 57.3 öncü değeri ile, hizmet sektörü PMI ise 54.4 ile beklentilerin üzerinde geldi.
IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisi imalat sektöründeki güçlenmenin ikinci çeyrekte yavaşlama sinyalleri veren Alman ekonomisin ivme kazanmasına destek olduğuna işaret etti.
Analistler haziran ayında 55.9 değerini alan imalatın temmuzda 55.5'e gerileyeceğini, 54.5 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 54.3'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.
Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise haziranda 54.8'i gördükten sonra temmuzda 55.2'ye yükseldi.
Kaynak: Reuters