Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yükseldi
Destatis öncü verilerine göre, Almanya'da TÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,8 arttı.
Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE aylık değişmezken, yıllık yüzde 1,8 seviyesinde ölçüldü.
Bu arada nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Gıda ve enerji fiyatları yükseldi
Almanya'da enerji fiyatları yıllık yüzde 2,7 arttı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 1,7 seviyesinde belirlendi. Geçen yılın eylül ayına kıyasla 2017'nin aynı döneminde gıda fiyatları yüzde 3,6 arttı.
Aylık bazda ele alındığında ise enerji fiyatları yüzde 1,2 artış gösterdi. Söz konusu dönemde fiyatlar gıdada yüzde 0,6, giyimde yüzde 6,2 ve ayakkabıda yüzde 4,3 artış gösterdi.
Kaynak: AA