Almanya'da yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,6 arttı

14 Şubat 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede enflasyon bu yılın ocak ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 arttı. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2017’deki yüzde 1,8 ve Aralık 2017’deki yüzde 1,7’den daha düşük gerçekleşti.

Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 azaldı. Almanya'da, AB uyumlu nihai TÜFE, ocakta aylık yüzde 1 azalırken, yıllık yüzde 1,4 yükseliş kaydetti.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Ocak 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 daha yüksek olan enerji fiyatları, genel enflasyonun üzerinde aşağı yönlü etki yaptı. Ayrıca, enerji fiyatlarındaki artış yavaşlamaya devam etti.

Enerji fiyatları Kasım 2017'de yüzde 3,7 ve Aralık 2017'de de yüzde 1,3 artmıştı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da kasımda yıllık enflasyon yüzde 1,7 seviyesinde belirlendi.

Gıda fiyatları ise geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Almanya'da büyüme beklentilere yakın

Kaynak: AA