Almanya'dan Türkiye'ye destek mesajları

13 Ağustos 2018

Türk Lirası'ndaki sert değer kayıpları sonrası Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya'dan destek mesajı geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin refahının yüksek olduğunu görmek istediklerini belirtti. Almanya Hükümet Sözcüsü, Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü'nden de benzer görüşler paylaşıldı.

Merkel, Türkiye'deki piyasa hareketleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin refah içerisinde olduğunu görmek istediklerini dile getiren Merkel, "Türkiye'nin istikrarsızlaşmasından hiç kimsenin çıkarı yok" şeklinde konuştu.

Merkel, ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemli olduğu vurgusunu yaptı.

"Türk ekonomisindeki istikrar bizim de yararımıza"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağını belirterek, Türkiye’deki durumu Berlin'in yakından izlediğini bildirdi.

Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağının altını çizen Seibert, ülkede durumu Almanya’nın yakından izlediğini kaydetti.

Ticaret hacmi 37,7 milyar euro

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron ise, Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 37,7 milyar euro olduğunu bildirdi.

"İzliyor, analiz ediyoruz"

Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Jannette Schwamberger de Türkiye'deki gelişmelerin G20 üyeleri arasında ele alınıp alınmayacağı veya bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, bu konuda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Para birimi ve mali istikrara ilişkin konuların ilgili kurumlar tarafından izlendiğini ve analiz edildiğini belirten Schwamberger, bu konuda da Almanya Maliye Bakanlığı’nın bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

"Gelişmeler büyük endişeye neden oluyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'deki ekonomik durumun büyük endişeye neden olduğunu ve Ankara'nın hem ABD hem de Almanya ile ekonomik sıkıntılarını giderecek diplomatik ilişkileri geliştirmek için daha fazla şey yapabileceğini belirtti.

Maas Berlin'de basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durum sorulması üzerine "Türkiye'de devam etmekte olan gelişmeler büyük endişeye neden oluyor" dedi.

Türkiye'nin ABD ve Almanya ile ilişkileri, her iki ülkeden birçok vatandaşın tutuklanma kararı nedeniyle gerilimli ilerliyor. Maas, Türkiye ile iki NATO müttefiki arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasının ekonomik krizi dindirmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Maas, "Bunun ekonomik problemler de dahil olmak üzere bir çözüm sağlamaya yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

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